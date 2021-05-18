İsrail ile Filistin arasında ‘ateşkes’ gelişmesi

Fransa'nın başkenti Paris'e ziyaret düzenleyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgede yaşanan ölümcül çatışmaya yönelik, hızlı bir ateşkes sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

10 Mayıs'ta bölgede meydana gelen şiddet olaylarından bu yana Hamas ile İsrail arasında bir ateşkese aracılık etmeye çalışan Mısır'ın İsrail-Filistin arasında perşembe günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği bildirilerek, Hamas'ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği, İsrail'in ise henüz yanıt vermediği belirtildi.

MISIR’DAN GAZZE’YE YARDIM

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze'ye 65 ton tıbbi yardım da gönderdiği ifade edildi.

ŞEYH CERRAH’TA FİLİSTİNLİLERE SALDIRI

İsrail güçlerinin Kudüs'te çeşitli mahalle ve bölgelerde Filistinlilere sert müdahaleleri devam ediyor. İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişini beton bloklar ile kapatması ve Filistinli aileleri mahalleden zorla tahliyesine yönelik çalışmalar Filistinliler tarafından protesto edildi.

Filistinlilerin protestosuna sert müdahale eden İsrail güçleri, göstericileri plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su ile dağıttı. Çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralanırken, bir göstericinin gözünden yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL’İN FİLİSTİN’E ZARARI 244 MİLYON DOLAR

Filistin Enformasyon Ofisi, İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların toplam zararının 244 milyon dolar olduğunu bildirdi. Ofis, İsrail’in uçak, topçu ve savaş gemileri ile Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki sivillerin kaldığı mahalleleri, yolları, elektrik ve su tesisatları olmak üzere bin 615’ten fazla saldırı ile hedef aldığının altını çizdi.

Ofis, İsrail'in saldırılarında sadece sivillerin kaldığı evler değil, aynı zamanda 33 medya merkezi, yüzlerce kurum ve dernek olmak üzere 73 hükümet binasının hedef alınarak kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.

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