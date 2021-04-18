İsrail ve Yunanistan’dan tarihin en büyük anlaşması

Türkiye ile son dönemde ilişkilerin gerilmesiyle birlikte savunma sanayine öncelik veren ve bütçesini artıran Yunanistan, İsrail’le bir anlaşmaya imza attı.

İsrail Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak İsrail ile Yunanistan’ın tarihin en büyük savunma sanayi anlaşmasına imza atıldığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında İsrail’in Elbit Systems Ltd. isimli şirketi Yunanistan hava kuvvetleri için bir eğitim ve tatbikat merkezi işletecek. Anlaşmanın 1.65 milyar dolar olduğu belirtildi.

Elbit, M-346 eğitim uçağı sağlayacağını ve Yunanistan hava kuvvetlerinin bütün araçlarının bakımını üstleneceğini duyurdu. Elbit’in üzerinde çalışacağı araçlar arasında M-346 ve T-6’lar olduğu belirtilirken bu anlaşmanın yaklaşık 20 yıllık bir geçerliliği olacağı kaydedildi.

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