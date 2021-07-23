İtalya’da Covid-19 OHAL’i uzatıldı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Perşembe günü Bakanlar Kurulu’nun kanun hükmünde kararnameyi onaylamasının ardından düzenlenen basın toplantısında ‘Delta varyantı ciddi bir tehdit. ‘Yeşil Geçiş’, keyfi bir uygulama değil, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek” ifadelerini kullandı.

Yeni kararnameye göre, Temmuz ayı sonunda sona ermesi öngörülen Covid-19 salgına yönelik OHAL uygulaması 31 Aralık 2021’e kadar geçerli olacak.

İHLAL EDENE PARA CEZASI

İtalya’da en az bir doz Covid-19 aşısı olanlar için 9 ay, hastalığı geçirenler için 6 ay ve negatif test sonucu sonrasında 2 gün geçerli sayılan “Yeşil Kart’ (Green Pass) belgesi 6 Ağustos’tan itibaren kamuya açık kapalı mekan ve etkinliklere giriş için zorunlu olacak.

Buna göre restoran ve kafelerin kapalı mekanlarına, spor ve kültürel etkinlikler ile fuar alanlarına yalnızca Yeşil Kart ibraz edilerek giriş yapılabilecek.

Yeşil Kart uygulamasını ihlal eden işletme sahipleri bin, kişiler ise 400 euro para cezası ile karşı karşıya kalacak. Uygulamayı üç kez ihlal eden işletmeler 1 ila 10 gün arası kapatma cezası alacak.

Kararnamenin açıklanmasının ardından Torino kentinde toplanan binlerce kişi Yeşil Kart uygulamasını protesto etti.

Açıklanan kararname ile bölgelerin risk kategorilerinin kriterinde de değişikliğe gidildi. Buna göre risk derecelendirmesinde vaka sayısı yerine hastane doluluk oranı baz alınacak.

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