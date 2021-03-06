İtalya’da son 24 saatte 23 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 355 bin 24 corona virüsü testi yapıldığı ve 23 bin 641 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 46 bin 762'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 307 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 578'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 984 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 465 bin 812'ye yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 46 kişi artarak 2 bin 571 oldu.

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