KKTC’de günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 17 bin 946 olduğu duyurularak, 117'si yerel olmak üzere toplam 150 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Bakanlık, vakalardan 3'ünün havayolu ile ülkeye geldiğini, 30'unun ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. KKTC'de toplam vaka sayısı 9 bin 554’e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 36 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 48'i başkent Lefkoşa, 52'sinin Girne, 9'unu Gazimağusa, 7'sinin Güzelyurt ve 1'inin İskele'de tespit edildiği bildirildi.

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