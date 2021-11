Kraliyet ailesindeki ırkçılık söylentilerinin kaynağı Prens Charles çıktı

Bu hafta çıkacak olan ve Kraliyet ailesinin iki kardeşiyle eşlerine odaklanan kitap, Harry ve Meghan Markle'ın bebeklerinin ten rengi ile ilgili ayrımcı sözler sarf edenin Prens Charles olduğunu iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz aylarda Oprah Winfrey’in programına katılan Meghan Markle ve Harry, birbirinden ilginç iddialarda bulunmuşlardı. Bunlardan biri de doğacak ilk çocuklarının ten rengi ile ilgili aileden birinin ırkçı düşünceler içinde olduğu yönündeydi.

Bu hafta salı günü çıkacak ve Amerikalı gazeteci Christopher Andersen’ın kaleme aldığı Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry ve Meghan (Kardeşler ve Eşleri: William, Kate, Harry ve Meghan’ın gizli yaşamı) adlı kitap, röportajda adı geçen isimsiz akrabanın 73 yaşındaki Prens Charles olduğuna işaret ediyor.

Charles’ın bu açıklamayı 2017’de Prens Harry nişanlandığında yaptığı iddia ediliyor. Ancak saray mensuplarının bu sözleri çifte ulaştırmadan önce ırkçı bir şekle çevirdikleri belirtiliyor.

CAMILLA BİLE ŞAŞIRMIŞ

27 Kasım 2017’de, Harry’nin nişanının açıklandığı sabah, Charles’ın Cornwall Düşesi Camilla’ya “Çocukların nasıl görüneceğini merak ediyorum?” dediği iddia ediliyor. Prens’in sözlerini şaşkınlıkla karşılayan Camilla, “Kesinlikle muhteşem” diye yanıt verince Charles, “Yani, sence çocuklarının ten rengi ne olabilir?” diye devam ediyor.

Andersen, saray danışmanlarının bu sözleri büyüttüklerini belirtiyor.

TAMAMEN KURGU

İsmi açıklanmayan içeriden bir kaynağa göre, Harry’nin bu konuda Charles’a şikayette bulunduğu ve oğluna konu hakkında aşırı hassas olduğunu söylediği belirtiliyor. Cambridge Dükü’nün babasıyla aynı fikirde olduğu ve iddiaya göre yorumu patavatsız, ancak aile içinde ırkçılığın bir işareti gibi de yorumlamadığı belirtiliyor.

Ancak Meghan Markle, Winfrey ile yaptığı röportajda Archie’ye hamile olduğu aylarda teninin ne kadar koyu olabileceğine dair endişeler ve konuşmalar olduğunu öne sürdü.

Prens Charles’ın bir temsilcisi, Amerikalı gazeteci Christopher Andersen’ın kitabı hakkında şunları söyledi: “Bu bir kurgu ve daha fazla yorum yapmaya değmez.”

İlginizi Çekebilir Meghan Markle, Ellen'a konuk oldu... İngilizleri panik sardı: Yeni itiraflar mı geliyor?

İlginizi Çekebilir Meghan Markle aileyi karıştıran kitapta parmağı olduğunu kabul etti: Özür dilerim

İlginizi Çekebilir Prens William'dan Meghan Markle için ağır sözler: 'O lanet kadın'