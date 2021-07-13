Londra’yı 90 dakikada sel aldı… Uzmanlar uyardı: Sebebi ‘süper bodrumlar’

Corona virüsü salgınında Delta varyantı paniğinin yaşandığı İngiltere, dün aşırı yağışlara teslim oldu. Başkent Londra’da etkisini gösteren yağmur, son yılların en şiddetlilerinden biri olarak kayıtlara geçti. 90 dakika süren yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü, pek çok ev ve iş yerini su bastı. Londra sakinleri sosyal medyayı sel ve su baskını fotoğraflarıyla doldururken, onlar arasında Queen grubunun gitaristi Brian May de yer aldı.

Kensington bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki May, bodrum katını basan sular nedeniyle aralarında çok değerli fotoğraf albümlerinin de bulunduğu eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

May, “Eşim ve ben istilaya uğramış gibi hissettik. Birkaç ay önce orman yangınları nedeniyle stüdyomun bulunduğu evden getirdiğim çocukluk albümlerimi kurtarmayı başardım” dedi.

Daily Mail’e konuşan May, “150 yıl boyunca Kensington yağmur nedeniyle sel yaşamadı. Şimdi bu yaşananların sebebi ne? Bu son yıllarda bodrum katlarına yapılan inşaatların sonucu. Kensington ve Chelsea konseyi yıllarca bodrumlar için kazı yapmanın tehlikeleri konusunda uyarmıştı. Drenaj sistemini etkisiz bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan iklim ve sel uzmanı Mary Dhonau, bölgedeki artan ‘süper bodrum’ konusuna dikkat çekti. Yaşanan sel felaketinin birçok sebebi olduğunu belirten Dhonau, iklim değişikliğinin bunlardan biri olabileceğini ancak bodrumların ana etken olduğunu savundu. Suyun normal şartlarda emileceği noktalarda yerin iki ve üç kat altında bodrumlar inşa edildiğini belirten Dhonau bunun büyük bir risk teşkil ettiğini söyledi.