Melania Trump yüzde 99.99 devam edecek

Son dört yıldır uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Melania Trump-Donald Trump çifti ile ilgili dikkat çekici bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı…

ABD başkanlığını yürüttüğü sürece sık sık boşanacaklarına dair haberlerin ortaya atıldığı Trump çifti ile ilgili bazı kaynaklar açıklamalarda bulundu. Trump çiftinin boşanacağına dair iddiaların asılsız olduğunu söyleyen bazı kaynaklar çiftin boşanmayı düşünmediğini ama aralarına mesafe koymayı tercih edeceklerini dile getirdi.

İngiliz The Times’a konuşan ve çifte yakın olan bir kaynak, “Melania eski başkandan ayrılmayacak ama fiziksel olarak yakınlık yaşamayacaklar” dedi.

“HAYATINDA İSTİKRAR İSTİYOR”

Slovenya’da doğan eski First Lady’nin özellikle Trump’ın başkanlık döneminde sık sık eşinden ayrı durması, “Görev süresi biter bitmez boşanacaklar” iddialarının ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

Trump ailesine yakın olan R. Couri Hay, “Melania Trump hayatında istikrar istiyor ve fiziksel yakınlığın ya da çifte kumru gibi olmamanın eksikliğini de çok önemsemiyor. Birlikte kalma ihtimalleri yüzde 99.99. Melania resmi olarak ayrılır ve boşanma sürecini başlatırsa şok olurum. Komünizm döneminin zorluklarını yaşayarak büyüdü. Melania, istikrar istiyor. Romantik istikrar, maddi istikrar ve diğerleri. Evliliğinin ayakta durmasının sebebi bu” ifadesini kullandı.