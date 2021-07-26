Oğlunu kaybetti, şimdi aşı yaptırmadığına pişman

Christy Carpenter’ın oğlu Curt Carpenter, mart ayında COVID-19’a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 2 Mayıs’ta ise hayatını kaybetti. Carpenter, The Post’a oğlunun virüse yakalanmadan önce sağlıklı olduğunu ve başlangıçta pandeminin bir aldatmaca olduğuna inandığını söyledi. Bu süreçte kendisinin de COVID olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını ancak oğlunun aksine iyileşebildiğini belirtti.

“AŞIYA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU ANLAMAM İÇİN OĞLUMU KAYBETMEM GEREKTİ”

Christy Carpenter The Post’a “Fırsatımız varken aşı olmadık ve şimdi çok pişmanız” dedi. Carpenter’ın aşı karşıtı olmasının temelinde ise aşının çok hızlı bir şekilde bulunması yatıyor: “Başka aşılar oluşturmak yıllar alırken corona virüsü aşısı çok hızlı bir şekilde oluşturuldu. Aşıya ihtiyacımız olduğunu anlamamız için oğlumun ölmesini izlemem ve benim COVID’in etkilerinden acı çekmem gerekti.”

Pek çok insan, COVID-19 ile hastaneye kaldırıldıktan sonra veya sevdiği birinin hastalıkla mücadele etmesini ve belki de bu hastalıktan ölmesini izledikten sonra aşılanmamaktan duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Bu nedenle ABD’de yetkililer aşı tereddütünü gidermek ve insanları aşı olmaya teşvik etmeye çalışıyor.

AŞILANMAMIŞLARIN PANDEMİSİ

Alabama’da nüfusun henüz yaklaşık yüzde 34’ü tamamen aşılanmış durumda, bu da ABD’deki eyaletler içinde en düşük aşılama oranı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, pazar günü itibarıyla, tüm ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 50’si (163 milyon kişi) tamamen aşılandı.

Alabama ayrıca, daha bulaşıcı olan Delta varyantı yayıldıkça COVID-19 vakalarında artış gösteren eyaletler arasında yer alıyor. ABD’li sağlık yetkilileri, geçen ay ABD’de COVID-19’dan ölümlerin neredeyse tamamının aşılanmamışlar arasında olduğunu açıklayarak, bunun artık bir “aşılanmamış pandemisi” olduğunu söylediler.

Salgının başlangıcından bu yana 610.000’den fazla Amerikalı COVID-19’dan öldü.

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