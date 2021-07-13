Portekiz’deki yeni vakaların hepsi Delta varyantı

Portekiz’de yetkililer, başkent Lizbon’daki bütün vakaların Delta varyantı olduğunu açıkladı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı vakalarının Portekiz genelindeki yeni vakaların yüzde 86’sında tespit edildiğini vurgularken, başkent Lizbon ve turizmin gözde beldesi Algarve’nin de tamamının Delta varyantı olduğu belirtildi.

Son haftalarda vaka sayısının hızla artmasından endişe eden ve Şubat ayındaki vaka sayılarına ulaşan Portekiz’de geçen hafta corona virüsü yasakları sıkılaştırılmıştı.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’tan Mayıs ayının ortasından beri turist alan ve sınır kapılarını açan Portekiz’de vaka sayısının artmasına rağmen ölüm sayısının artmaması yetkilileri rahatlattı.

İlginizi Çekebilir Açıkhava düğününde aşı olanlara Delta varyantı bulaştı: Pfizer/BioNTech olan kurtuldu