Rusya Parlamentosu’ndan New START anlaşmasına onay

ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) Rusya parlamentosu tarafından 5 yıl uzatılmasına onay verildi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma ve üst kanat olan Federasyon Konseyi'nde, yapılan oylamalar sonucunda New START'ın uzatılması yönünde karar alındı.

Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev yaptığı açıklamada, New START'ı Rusya’nın ulusal güvenliğini sağlayan iyi bir anlaşma olarak nitelendirerek, “Anlaşma uzatılmasaydı, sınırlar ortadan kalkacak ve bu da bir silahlanma yarışı için fırsat meydan getirecekti” dedi.

PUTİN: ŞÜPHESİZ DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Duma’da ise yaptığı konuşmada, “Anlaşmanın özü, imzalandığı şekliyle, herhangi bir değişiklik yapılmadan 5 yıl uzatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Putin, Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) yaptığı konuşmada ise, ABD ile New START anlaşmasının uzatılması konusuna yönelik, “Şüphesiz bu doğru yönde atılmış bir adım” demişti.

PUTİN’İN İMZASI BEKLENİYOR

Parlamentonun kararının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı imzalaması ile ABD ile olan nükleer anlaşma resmen onaylanmış olacak.

Kremlin ve Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamalarda, iki liderin New START anlaşmasını ele aldığı aktarılmıştı.

TRUMP VE PUTİN ANLAŞAMAMIŞTI

Rus basınında yer alan haberlerde ise, anlaşmanın Rusya'nın şartlarına göre kabul edildiği belirtildi. Rusya ve ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın uzatılması için yeni şartlar eklemek istemesi nedeni ile anlaşamamıştı. (İHA)

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