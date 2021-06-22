Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırdı. Açıklama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya Federasyonu Hükümeti, Türkiye’ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran tarihi itibariyle Türkiye ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Golikova tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, 22 Haziran itibariyle Türkiye’ye tüm uçuşları tekrar başlatma kararı alındı” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'de bulunan Rus sağlık uzmanlarının yerinde incelemelerde bulunduğunu ve özellikle tatil bölgelerindeki aşılama çalışmaları konusunda gözlemler yaptığını ifade eden Golikova, “Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90’a varıyor” demişti.