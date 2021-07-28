Rusya’da 22 binden fazla vaka açıklandı

Rusya’da son 24 saat içerisinde 22.420 insanda Covid-19 tespit edildiği açıklandı. Yetkililer bu artış ile birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 6.195.232 olduğunu duyurdu.

Önceki varyantlara göre çok daha bulaşıcı olan Delta varyantı ve aşılamada yavaş kalınması sebebiyle vaka sayılarında büyük bir artış yaşandığı açıklandı. Moskova yönetimi, son 24 saat içerisidne 798 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini de belirtti. Resmi verilere göre ülkede 156.178 insan corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.

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