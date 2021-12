Rusya’da coronadan ölenlerin sayısı 600 bini geçti

Rusya’da corona virüsü salgınının başından bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 600 bini geçti. Ülkede özellikle Delta varyantının etkin hale gelmesinden sonra vaka sayıları ve can kayıplarında ciddi artışlar görüldü.

Rusya, 600 bin 434 can kaybıyla dünya da COVID-19 nedeniyle en çok can kaybının görüldüğü üçüncü ülke oldu. Listenin başında 813 binden fazla ölümle ABD, ikinci sıradaysa 618 bin can kaybıyla Brezilya yer alıyor.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, diğer birçok ülkede hızlı bir şekilde yaygın varyant haline gelmesine karşın Omicron henüz Rusya'da çok fazla yayılmış değil. Sağlık bakanlığı yetkilileri geride bıraktığımız hafta Rusya'da sadece 41 Omicron vakası tespit ettiklerini açıkladı.

Rusya bugüne kadar ülke genelinde görülen 10 milyon 300 binden fazla vakayla dünya sıralamasında Türkiye'nin hemen önünde beşinci sırada yer alıyor. Türkiye, bugüne kadar resmi açıklamalara göre 9 milyon 200 binden fazla vakayla dünya ülkeleri arasında en çok vaka görülen altıncı ülke konumunda bulunuyor.

