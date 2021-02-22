Suriye ile ilgili çarpıcı iddia: Suriyeli kimyasal silah uzmanı CIA’den para almış

ABD’nin dünyaca ünlü kurumu Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…

Washington Post yazarı Joby Warrick’in kaleme aldığı Red Line isimli kitapta, CIA’nin Suriye’nin üst düzey kimyasal uzmanı olan Ayman isimli bir kişiye 14 yıl boyunca para ödediği ortaya çıktı.

Kitapta, Ayman isimli yetkilinin hem Suriye hem de ABD ile çalıştığı ve CIA’den aldığı para karşılığında Suriye’nin gizli kimyasal silah verilerini ABD ile paylaştığı belirtildi.

LAKABI “KİMYAGER”MİŞ

CIA tarafından “kimyager” lakabıyla bilinen Ayman’ın 1988’den 2001’e kadar iki tarafla da çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın 2012’de Suriye lideri Beşar Esad’ı uyararak kimyasal silah kullanımının “kırmızı çizgi” olduğunu söylemesinden esinlenilen kitapta Ayman’ın 2001’de ifşa olduğu ve sırları paylaştığının bilindiği belirtildi. 2001’de yakalanan ve Suriye’ye “ihanet eden” Ayman’ın aynı yıl idam edildiği belirtildi.

2012’de Obama, Esad’ı kimyasal silah kullanmama konusunda uyarmış vee böyle bir bilgi gelmesi durumunda askeri güç kullanabileceğini söylemişti. 2013 yılın Ağustos ayında ise Esad güçlerinin Şam’ın Guta bölgesinde sarin gazı kullanıldığına ve yüzlerce sivilin öldürüldüğüne dair kanıtların ortaya çıkması tansiyonu yükseltmişti.

Kitapta, CIA’nin Ayman’ın sızdırdığı veriler sayesinde bu kimyasal silahların nerede sakladığının bilindiği de vurgulandı.

Önce ABD basınında ve daha sonra da dünya basınında yer alan haberlerin ardından CIA konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.