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Suudi Arabistan’dan ‘kırmızı listedeki’ ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı

Suudi Arabistan basını, corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle "kırmızı listede" yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceğini duyurdu.

Güncellenme: 01:06, 28/07/2021
HaberlerDünya
Suudi Arabistan’dan ‘kırmızı listedeki’ ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı

Suudi Arabistan basınında yer alan ve İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan haberde, corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle “kırmızı listede” yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceği aktarıldı.

Bazı Suudi Arabistan vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini belirten yetkili, “Geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacak ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecek” ifadelerini kullandı.

Yetkili, doğrudan veya başka bir ülke üzerinden, listede yer alan ülkelere ve pandeminin henüz kontrol altına alınamadığı diğer ülkelere seyahat yasağının devam ettiğini doğruladı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bir dizi ülkeye seyahat veya transit geçişi yasakladı.

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