The Times’tan IŞİD analizi: Cesim’in yakalanması geri dönüş umutlarına darbe

İngiliz The Times gazetesi, IŞİD'in eski lideri Bağdadi'nin yardımcısı Sami Cesim’in yakalanmasının, örgütün geri dönüş umutlarına en büyük darbeyi vuracağı yorumunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Terör örgütü IŞİD’in öldürülen eski lideri Bağdadi’nin yardımcısı Sami Cesim'in yakalanmasının yankıları uluslararası medyada sürüyor.

Iraklı yetkililer, örgütün finansmanından sorumlu olan Cesim’in düzenlenen operasyon sonucu yakalandığını duyurmuştu. AFP ise Cesim’in Türkiye’deki operasyonla yakalandığını öne sürmüştü.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, Cesim’in yakalanışı sonrası bir analiz habere yer verdi. Catherine Philp imzalı makalede “Cesim’in yakalanması IŞİD’in geri dönüş umutlarına darbe vuracak” başlığı dikkat çekiyor.

KAYIPLARI TELAFİ EDİYORDU

Cesim’in örgüt için çok önemli bir figür olduğuna vurgu yapılan makalede, elde ettiği gelirler sayesinde IŞİD’i tarihteki en zengin ve başarılı cihatçı girişim haline getirdiği belirtildi. IŞİD’in Suriye ve Irak’ta kontrolünü yitirdiği bölgeler nedeniyle büyük gelir kaybı yaşadığı aktarılan yazıda, Cesim gibi isimlerin bunları telafi edebilen kişiler olduğu anlatıldı.

YILDA 2 MİLYAR DOLAR GELİR

Makalede, en güçlü olduğu dönemde yılda 2 milyar dolar gelir elde ettiği düşünülen IŞİD için, Afganistan’daki batılı güçlerin çekilmesiyle yeniden yayılma fırsat doğduğu vurgulandı. Cesim’in yakalanmasının bu fırsatın önündeki en büyük kayıplardan biri olduğu belirtildi.