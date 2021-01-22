Trump’a kötü haber! Yargılama haftaya başlıyor

Pazartesi günü Temsilciler Meclisi’nin azil sürecinin ilerlemesi için suçlamaları Senato’ya göndererek yargılamanın başlamasının amaçlandığı aktarıldı. Cumhuriyetçiler, Trump’ın Senato’da yargılanmasının şubat ayına kadar ertelenmesini istemişti.

Senato’nun en üst düzey Demokrat Partili ismi olan Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi’nin azil süreciyle ilgili maddeyi pazartesi günü göndereceğini söyledi. Schumer, yargılamanın adil olacağını da vurguladı. Böyle olması takdirinde yargılama salı günü başlayacak.

CUMHURİYETÇİLER ERTELEME İSTEMİŞTİ

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cumhuriyetçilerin Senato’daki lideri Mitch McConnell, Trump’a, savunmasını hazırlamak için süre verilmesi gerektiğini söylemişti.

Mitch McConnell, “Yargılamanın tamamen usulüne uygun, adil ve savunma makamının haklarına saygı gösterilerek yapılması, sadece Trump’ın değil, Senato’nun ve yeni yönetimin de çıkarına ilkesel bir tutum olacaktır” dedi.

Cumhuriyetçilerin talebi kabul edilseydi Trump’ın azil sürecinin devamı olarak Senato’da yapılacak yargılama öncesinde ön savunmasını vermek için 11 Şubat’a kadar iki hafta süresi olacaktı.

Azil sürecini başlatan Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar ise iddianamelerinin hazır olduğunu açıklamıştı. ABD’de Demokratlar uzun süre sonra ilk kez Kongre’nin iki kanadını da kontrol ediyor.

DONALD TRUMP NEYLE SUÇLANIYOR?

Görev süresi 20 Ocak’ta sona eren Trump, 6 Ocak’ta Kongre binasını basın kalabalığı kışkırtmakla suçlanıyor.

Trump, Beyaz Saray yakınlarında toplanan destekçilerinden, “seslerini barışçı ve yurtsever bir şekilde duyurmalarını ancak aynı zamanda çılgınca savaşmalarını” istemişti.

Göstericiler daha sonra güvenlik bariyerlerini aşarak Kongre binasını işgal etmişler, olaylar sırasında dört gösterici ile bir polis ölmüştü.

Trump, Temsilciler Meclisi’nin azil sürecini iki kez Senato’ya taşıdığı ilk ABD Başkanı oldu. Ancak Trump’ın görev süresi dolduğundan, Senato’da yargılanması başkanlık döneminin sonrasına kaldı.

Trump’ın Senato’da suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler bu yönde oy kullanabilir, bazıları ise başkanın görevden ayrıldıktan sonra yargılanmasının meşruiyetini sorguluyor ya da sürecin çok bölücü bir etkisi olacağını söylüyor.

Cumhuriyetçi senatör Senatör Lindsey Graham, Trump’ın Senato’da yapılacak yargılamasında kendisini savunmak üzere avukat Butch Bowers’ı tuttuğunu söyledi.

Bowers, daha önce George W. Bush’un başkanlığı döneminde Adalet Bakanlığı’na seçimle ilgili konularda özel danışmanlık hizmeti vermişti.

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