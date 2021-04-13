Tüm yıl coronadan korundu: Aşıdan sonra yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılarla ilgili soru işaretleri artmaya devam ediyor. Oxford-AstraZeneca aşısının beyinde kan pıhtılaşmasına yol açtığı iddiaları sonrası pek çok ülkede kullanımına ara verilirken, ABD’de geliştirilen Johnson & Johnson aşılarına da sıra geldi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Johnson & Johnson aşılarının kullanımına ara verme kararı almaya hazırlanıyor. Söz konusu aşıyla ilgili şüphe uyandıran son olay New Jersey’de yaşandı. 52 yaşındaki Francisco Cosme, ülkede hızla süren aşılama kampanyası kapsamında randevusunu alarak sırasını beklemeye başladı. 6 Mart’ta Javits Center’da kurulan aşı merkezine giden Cosme’ye Johnson & Johnson aşısı uygulandı.

ÖNLEMLERE DEVAM ETTİ



Cosme tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısından yaptırsa da maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya dikkat etti. Ancak aşıdan birkaç hafta geçtikten sonra Cosme’nin sağlık durumunda sorunlar olmaya başladı. New York Post’a konuşan Cosme’nin kızı Michelle Torres, “Babam 1 Nisan’da semptomlar göstermeye başladı. Öksürük ve ateş gibi tüm belirtiler vardı” dedi.

DURUMU KRİTİK



31 yaşındaki Torres babasını hastaneye götürdü. Yapılan testler sonucunda Cosme’ye corona virüsü teşhisi koyulurken, 10 gün karantinaya girmesi için evine gönderildi. Ancak geçtiğimiz hafta Cosme’nin durumu ağırlaştı. Nefes almakta güçlük çekmeye başlayan adam acil servisi aradı. Oksijen desteği verilen talihsiz adam, John F. Kennedy Tıp Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Cosme’nin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

‘CEVAPLARI İSTİYORUZ’



Kendisi, eşi, annesi ve çocuklarının da corona virüsüne yakalandığını söyleyen Torres, “Dayanmaya çalışıyorum ama ne olacağını bilemiyorsunuz. Doktorlar ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Gerisi ona ve Tanrı’ya kalmış durumda. Aşı olmadan tüm yıl boyunca önlemler sayesinde korunmayı başardık. Aşıdan sonra bu olanlar çılgınlık. Cevaplara ihtiyacımız var” diye konuştu.

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