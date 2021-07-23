Uzmanlar açıkladı: Delta varyantı, en bulaşıcı solunum yolu hastalığı

Pandeminin bitmesi, aşılamanın hızlanması ve normale dönüş beklenirken dünya bu defa da Delta varyantı ile sarsılıyor. CDC bu hafta yaptığı bir basın açıklamasında varyantın bulaşıcılığını vurgularken virüsle ilgili bilgiler paylaştı. CDC varyantın bu kadar bulaşıcı olmasının nedenini ise enfekte olan insanların burun pasajlarında orijinal suşla enfekte olanlara göre 1000 kata kadar daha fazla virüs taşıyabilmeleri olarak açıkladı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, “Delta varyantı daha önce dolaşımda olan suşlardan daha agresif ve çok daha bulaşıcı. Bildiğimiz ve 20 yıllık kariyerimde gördüğüm en bulaşıcı solunum yolu virüslerinden biri” dedi.

BİR HAFTADA YÜZDE 53 ARTIŞ

Delta varyantı, ABD’de hızla yayıldı ve şu anda ABD’deki vakaların yüzde 83’ünden fazlasını oluşturuyor. Yedi günlük ortalama yeni vaka, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 53 artarak şu anda günde 37.674 yeni vakaya ulaştı. Hastaneye yatışlar geçen haftaya göre yüzde 32 artarak günde yaklaşık 3.500’e yükseldi ve ölümler de aynı zaman diliminde yüzde 19 artarak günde yaklaşık 240’a yükseldi.

Walensky, “Bu virüsün bırakmaya niyeti yok ve bulaşacak bir sonraki savunmasız kişiyi aramaya devam ediyor” dedi.

DÜŞÜK AŞILAMA ORANLARINA SAHİP BÖLGELERDE HIZLA YAYILIYOR

Virüs, düşük aşılama oranlarına sahip ABD eyaletlerinde hakimiyet kurarken, yüksek aşılama oranlarına sahip ilçelerde düşük yeni vaka oranları ile yayılmaya devam ediyor.

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Danışmanı Jeff Zients, düşük aşılama oranlarına sahip üç eyalet olan Florida, Teksas ve Missouri’nin ülke çapındaki tüm yeni vakaların yüzde 40’ını oluşturduğunu söyledi. Özellikle Florida iki haftadır, tek başına ABD’deki tüm yeni vakaların 5’te 1’ini oluşturuyor.

Ülke genelindeki hastanelerde COVID semptomları ile başvuran kişilerin yüzde 97’sini aşısız ve tüm COVID ölümlerinin yüzde 99,5’ini de aşısız kişiler oluşturuyor.

Walensky, “Vakaların tekrar artması ve bazı hastanelerin kapasitelerinin bazı bölgelerde dolmasıyla pandemide bir başka önemli andayız, tek bir ulus olarak bir araya gelmemiz gerekiyor” dedi.

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