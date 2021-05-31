Yunanistan’dan Çavuşoğlu’nun açıklamalarına çok sert yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi temaslarda bulunmak için Yunanistan’a gitti. Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşen Çavuşoğlu daha sonra Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

Fakat Çavuşoğlu’nun bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinden önce Trakya’da yaptığı bazı açıklamalar Atina yönetiminin tepkisini çekti.

“TAMAMEN YANLIŞ”

Çavuşoğlu’nun Yunanistan’ın kuzeyinde yaşayan Türk azınlıklar ile ilgili yaptığı açıklamalara Yunanistan’dan çok sert bir açıklama geldi. Reuters haber ajansı Çavuşoğlu’nun, “Bizim, Türkiye’de Rum Ortodoks Kilisesi ve Rum azınlıklara verdiğimiz hakları Yunanistan’ın da Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlıklara vermesini istiyoruz” sözlerine Atina yönetiminin çok sert bir yanıt verdiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi hesabından paylaşılan videoya ateş püsküren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, “Türkiye’nin sürekli gerçeği bozma çabaları ve burada yaşayan vatandaşların haklarının olmadığına ya da ayrımcılığa uğradıklarına dair iddiaları temelsiz ve tamamen yanlıştır” dedi.