Yunanistan’dan elektrik uyarısı

Aşırı sıcaklar dolayısıyla Yunanistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

SOZCU.COM.TR

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Aşırı sıcaklar ve orman yangınları ile birlikte zor günler geçiren Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis, vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Ülkenin doğusundaki Kiryoneri bölgesinde elektrik idaresini ziyaret eden Miçotakis, elektrik kesintileri olabileceği açıklamasını yaptı.

Yetkililerin olası bir elektrik kesintisine karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Miçotakis, vatandaşlardan, “elektrik kullanımınızı sınırlayın” ifadesini kullandı. Sıcaklığın zaman zaman 46 santigrat dereceye çıktığı ülkede Miçotakis, sıcak havaların sisteme zarar verebileceğini söyledi ve olası elektrik kesintileri konusunda uyardı.

1987 yılından beri en büyük sıcak hava dalgasını yaşayan Yunanistan’ın bazı bölgelerinde orman yangınları meydana geldi. 1987’de yaşanan iklim felaketi sırasında bir hafta içerisinde 1000’den fazla insan yaşamını yitirmişti.

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