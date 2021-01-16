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AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler güz dönemi final sınavlarını 16-17 Ocak tarihlerinde yapacak.

Güncellenme: 11:46, 16/01/2021
Haberler Eğitim
AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları,  orona virüsü pandemisi sebebiyle online olarak yapılacak. Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:

1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için 16-17-18 Ocak 2021

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.

AÖF FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.

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