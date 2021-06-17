AÖF mezuniyet belgesi e Devlet’te erişime açıldı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF sınavlarına katılarak başarılı olan öğrenciler mezuniyet belgelerine kavuştu. Öğrenciler mezuniyet belgesini e Devlet üzerinde sorgulayabilecek.

AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR?

AÖF’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.

Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz.

AÖF MEZUNİYET SORGULAMA

MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e devlet üzerinden gerçekleşecek. AÖF mezuniyet belgesi e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasının girişi yapılarak sorgulanabilir.