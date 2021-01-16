ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 Ocak'ta başlayan ve 15 Ocak'ta sona eren ATA AÖF sınav sonuçları için şimdi gözler fakültenin yapacağı açıkladı.

Aynı fakültenin vize sınavları geçtiğimiz sene 11 Aralık'ta tamamlanmış ve sınav sonuçları fakülte başkanlığı tarafından 10 gün sonra açıklanmıştı. ATA AÖF sınav sonuçlarının da en geç 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamada, ” Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.