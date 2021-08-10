ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri uzatıldı! ATA AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman?

ATA AÖF’te kaydı bulunan öğrenciler için yaz okulu kayıt tarihleri 11 Ağustos Çarşamba gününe uzatıldı. Yaz okulu öğretim ücreti 250 lira olarak belirlendi. ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak.

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Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF yaz okulu için Atatürk Üniversite tarafından duyuru yayınlandı. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemlerinin uzatıldığı duyuruldu.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI UZATILDI

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Değerli öğrencilerimiz, sizlerden gelen yoğun talep üzerine yaz okulu kayıt tarihleri 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.”

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL'dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL'dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmaz.

Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. Öğrencilerimiz yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabileceklerdir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2020-2021 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Ders seçimi 26.07.2021 – 11.08.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.