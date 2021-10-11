Can Candan ‘Rektör talimatı’ denilerek Boğaziçi’ne alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından derslerine son verilen öğretim üyesi Can Candan, açık alanda yapmak istediği ders için üniversitenin Güney kampüsüne girmek istedi. Rektör talimatıyla okula girişi engellenen Candan, "Bu çok üzücü bir şey, 2021 yılı Türkiye'sinde görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Bunların olmaması, değişmesi gerekiyor." dedi.

Sozcu.com.tr

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Melih Bulu’nun ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci’nin derslerine son verdiği Can Candan, 14. kez Güney kampüsündeki açık alanda sinema dersini vereceğini açıkladı. Ders için bugünü işaret eden Candan, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Candan, “Dersime geldim. Kale Kapı'dan okuluma alınmıyorum. Öğrencilerime, meslektaşlarıma, doktoruma ve bankama ulaşamıyorum. Boğaziçi hocası eşimi ofisine bırakamıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra videolu bir açıklama yapan Candan güvenliğin, “Rektörlüğün talimatı” diyerek kendisini içeri almadığını söyledi. Öğrencilerinin eğitim hakkının ihlal edildiğini de vurgulayan Candan şöyle konuştu:

“DERSİMİ YAPAMIYORUM”

“Boğaziçi Üniversitesi’nin Kale Kapısı olarak bilinen Aşiyan Kapısı’ndayız. Bugün saat 10.00’da öğrencilerimle bir buluşma organize edilmişti. ‘Belgesel Sinema’ dersimin ilk buluşmasını Güney Meydan’da öğrencilerimle bir açık ders olarak gerçekleştirecektim. Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan eşimle birlikte aracımızla geldik. Beni gördükleri zaman ‘Hocam, sizi okula alamayız’ dediler, ‘Neden?' dediğimde, ‘Rektörlüğün talimatı’ dediler. Yapmayı planladığım açık dersimi şu anda yapamıyorum.

“TUTANAK TUTTUK”

Aynı zamanda ben 14 senedir bu kurumun akademisyeni olduğum için aile sağlık merkezinde doktorum var, Garanti Bankası’nın müşterisiyim, ofisim burada… Akademisyenliğim bir yana bir vatandaş olarak sağlık hizmetime erişimim engellenmiş durumda, bankama erişimim engellenmiş durumda, eşimi de ofisine bırakamıyorum. Dolayısıyla şu an kapıda bekliyoruz. Tutanak tuttuk.

“ÇEVİK KUVVET, GÜVENLİK, SİVİL POLİS TARAFINDAN ÇEVRİLDİK”

Doktor ya da banka işim acil olmadığı için başka zaman da halledebilirim ama benim için en üzücü olan şey, 14 yıllık kurumumun kapısında çevik kuvvet, güvenlik, sivil polis tarafından çevrilmiş olmamız ve kampüse alınmamam. En trajik ve üzücü olan da öğrencilerimin eğitim hakkının ihlal ediliyor olması ve öğrencilerimle buluşmamın engelleniyor olması…

“BUNLARIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Bu çok üzücü bir şey, 2021 yılı Türkiye’sinde görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Ama hepiniz takip ediyorsunuz Ocak ayından beri Boğaziçi’nde olanları… Bunların olmaması, değişmesi gerekiyor.”

AKADEMİSYENLER KALE KAPIDA TOPLANDI

Boğaziçi akademisyenleri de bu sabah Can Candan’ın kampüse alınmasına izin verilmemesinin ardından, Kale Kapı’da toplandı ve bir nöbet gerçekleştirdi. Akademisyenler, Candan’ın kampüse alınmama kararının geri alınması talebiyle Kale Kapı’da bekleyişlerini sürdürüyor.