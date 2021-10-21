DGS ek tercih için son gün: DGS ek tercih nasıl yapılır?

DGS ek tercih işlemleri bugün itibariyle sona eriyor. Adaylar yayınlanan DGS ek tercih kılavuzunda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek. DGS tercih sonuçları için henüz bir resmi açıklama olmamasıyla birlikte sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı için adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak gün sonuna kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

DGS EK TERCİH EKRANI

DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. 2021-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021- DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.