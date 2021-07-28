DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için geri sayım…

Adayların uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü DGS tamamlandı. ÖSYM takviminde DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. DGS'nin açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları sayısal ve sözel netleri öğrenecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.