Eğitim için bir araya gelip seferberlik ilan ettiler

Biz De Varız Destekleme Derneği, down sendromlu çocukların eğitimi için ‘Gönüllü Anneler Topluluğu’ ile seferberlik ilan etti. İş insanları da elini taşın altına koydu...

Mehmet SERBES

Adana'da hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerle dikkat çeken Biz De Varız Destekleme Derneği, down sendromlu çocukların eğitimi için ‘Gönüllü Anneler Topluluğu' ile seferberlik ilan etti. Başlatılan eğitim seferberliğine kentteki işadamları da destek verip elini taşın altına koydu. İş insanı Hasan Güner ve ortağı Ramazan Üzül, çocuk ve gençleri önce mekanlarında ağırlayıp kebap ikramında bulundu; sonra da onlara kırtasiye malzemeleriyle boyama kitabı hediye etti. Biz De Varız Destekleme Derneği'nin, ‘Gönüllü Anneler Topluluğu' ile birlikte yürüttüğü çalışmalara iş dünyasının yanı sıra esnaf da destek veriyor.

Renkli görüntüler

Adana'nın simgesi olan ‘Adana Kebabı'ndaki lezzetiyle öne çıkan; ‘Eyüp Can Kebap'ın işletmecileri Hasan Güner ve ortağı Ramazan Üzül, down sendromlu çocuklar için anlamlı bir jest yaptı. Söz konusu çocuk ve gençleri işletmelerinde ağırlayan Güner ve Üzel, onlara ‘kebap ziyafeti' sundu. Engellerini aşıp keyifli anlar yaşayan çocuk ve gençler, renkli görüntüler oluşturdu. Oğlu Eyüp Can Güner ile birlikte özel misafirleriyle yakından ilgilenip onlara Ramazan Üzül ile birlikte kırtasiye malzemeleri ve boyama kitabı hediye eden Hasan Güner'e; katkı ve destekleri nedeniyle Biz De Varız Destekleme Derneği üyesi; Psikolog Yasemin Kutlu Varan, bir teşekkür plaketi sundu.