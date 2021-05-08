Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü’nden paşaya vefasızlık: İsmi okuldan kaldırıldı

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte 24 Ocak 2020 günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve Merkez İstasyon Caddesi’nde olan Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi'nin yapımını üstlenen firmanın isim değişikliği talebini kabul ederek Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi'nin adını Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirdi.

Şehit Korgeneral'in adının liseden kaldırılmasına ilişkin konuşan CHP Elazığ il başkanı Yavuz Doğdu, “Protokole bu şartı koyup, annesinin ismini bu okula vermek isteyenlere paşamızı anlatmak görevi Milli Eğitim idarecilerine ve oraya devlet adına imza koyanlara düşerdi. Paşamıza yapılan aymazlığın izahı yoktur” diye kaydetti.

ANNESİNİN İSMİNİN VERİLMESİ ŞARTINI KOYMUŞ

Korgeneral Hulusi Sayın'ın isminin liseden kaldırılmasına ilişkin CHP Elazığ il binasında açıklama yapan il başkanı Yavuz Doğdu, “Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nün garip uygulamaları devam ediyor. Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi'nin adı 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi” dedi.

Yavuz Doğdu, “Elazığ'ı derinden etkileyen 25 Ocak depreminde birçok okulumuzda olduğu gibi İstasyon Caddesi'ndeki Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi de ağır hasar görmüştü. Milli Eğitim Müdürlüğü bu sebeple Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi'nin de yeniden yapılması için Fırat Elektrik ile bir anlaşma yapmış. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Ancak okulun yapımını üstlenen Fırat Elektrik, protokole okulun adının Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesi şartını koymuş. Korgeneral Hulusi Sayın Paşa'nın kim olduğu, bu ülke için ne tür fedakârlıklar yaptığını, canını bile bu topraklar için verdiğini Elazığ halkının çok iyi bildiğine şüphemiz yoktur. Ancak protokole bu şartı koyup, annesinin ismini bu okula vermek isteyenlere paşamızı anlatmak görevi Milli Eğitim idarecilerine ve oraya devlet adına imza koyanlara düşerdi” diye konuştu.

“ÜLKE İÇİN CAN VEREN PAŞAMIZA YAPILAN BU AYMAZLIĞIN İZAHI YOKTUR”

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yeni yapılacak okullardan birine Korgeneral Hulusi Sayın'ın adını verileceği dair açıklama yapıldığını belirten Doğdu şöyle konuştu:

”Gelen tepkiler üzerine bugün ‘Yeni yapılacak bir okula paşamızın ismini vereceğiz' geçiştirmesiyle durumu idare etmeye çalışıyor. Görüştüğümüz Milli Eğitim yetkilileri, Hulusi Sayın Paşa'nın oğlu ile irtibat kurarak durumu izah ettiklerini söylüyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı olan paşamızın oğlu, merkezi bir yerde herkesçe bilinen bir okuldan babasının adının silinerek, kenar köşedeki başka bir okula verilmesine nasıl ikna oldu bilemem ama milli konulardaki hassasiyetini her fırsatta dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda sessiz kalmasını da anlayamıyorum. Büyük tarihçi Bahaeddin Ögel'in adını silerek kayınpederinin adını koyanlara nazire yaparcasına bu ülke için can veren paşamıza yapılan bu aymazlığın izahı yoktur. Milletvekilimiz Gürsel Erol'un Korgeneral Osman Erbaş adının Elazığ Havalimanı'na verilmesi teklifinin reddedilmesine üzülürken, Hulusi Sayın Paşa'nın adının silinmesi üzüntümüzü iki katına çıkarmıştır.”

Konuyla ilgili telefonda aradığımız Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk telefonlarımıza cevap vermedi.

KORGENERAL HULUSİ SAYIN KİMDİR?

Hulusi Sayın, 28 Nisan 1926’da Elazığ'da doğdu. 1945 yılında Maltepe Askeri Lisesi’nden, 1948 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1964 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu. 1974 yılında Tuğgeneral, 1978 yılında Tümgeneral ve 1983 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Olağanüstü Hal Bölgesi’nde oluşturulan Asayiş Birlikleri Kolordusu Komutanlığından 1 Eylül 1989 tarihinde emekli oldu. Başbakanlık başmüşavirliği görevini yürütürken 30 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Terör eylemini yasa dışı Dev-Sol Silahlı Devrim Birlikleri üstlenmişti.