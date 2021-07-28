İl içi atama sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin gerçekleştirdiği başvurular doğrultusunda il içi atama sonuçları için bekleyiş sürüyor. İl içi atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr sayfasında erişime açılması bekleniyor.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu ancak sonuçlar erişime açılmadı. 2 Ağustos itibariyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri gerçekleşeceği için sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

İL İÇİ TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

1- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.