KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuçları için tarih verdi

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS oturumları tamamlandı. KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde 16 Eylül tarihinde duyurulacak.

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Adayların uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü KPSS gerçekleştirildi. ÖSYM takviminde KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları puanların yanı sıra netleri de öğrenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

07 – 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) erişime açıldı.