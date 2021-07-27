Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 LGS okul kayıtları nasıl olacak?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencinin eğitimlerine devam edeceği okul belli oldu. Kayıt için araştırmalarını hızlandıran veliler tarihleri merak ediyor.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı