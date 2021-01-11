Son dakika… Uzaktan eğitimde para iadesi için örnek karar

Denizli'de Pamukkale Kaymakamlığı, Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurular ve sonuçlarını kamuoyunla paylaştı. Bir öğrenci velisinin anaokulundan ödediği ücretin iadesine ilişkin talebinde ise dikkat çeken bir karar verildiği ortaya çıktı. Anaokuluna yıllık ücretini peşin ödeyen öğrenci velisi, corona virüsü nedeniyle yüz yüze eğitim veremeyen özel anaokulundan paranın iadesini istedi.

BAZI DERSLER UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEMEZ

Tüketici Hakem Heyeti, okul öncesi eğitim mutlaka yüz yüze yapılması gerektiği, uzaktan eğitim yöntemiyle verilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Kararın gerekçesinde “Oyun, beslenme, temizlik, etkinlik hizmetlerinin belirli sayıda öğrenciye beraber şekilde verilmesi hususlarının mevcut koşullarda uzaktan eğitim modeliyle yerine getirilmesinin mümkün olmaması sonucuna vararak verilmeyen hizmet bedelinin tüketiciye iade edilmesine karar vermiştir” denildi.

2 BİN 305 BAŞVURU YAPILDI

Pamukkale'de Hakem Heyeti’ne geçen yıl toplam 2 bin 305 başvuru yapıldığı, 2014 yılından bu yana başvuru sayısının ise 74 bini bulduğu kaydedildi. Geçen yıl ki başvuruların bin 878'i karara bağlanırken, bunların bin 99'unda tüketici haklı bulunurken, 717'sinde ise tüketici haksız bulundu. Kalan başvurular hakkında görevsizlik kararı verildi.

EN ÇOK MAĞDURİYET CAYMA HAKKI KULLANIMINDA

Yapılan başvuruların büyük çoğunluğunun cayma sürelerinin bilinmemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Pamukkale Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, kapıdan alışveriş, uzaktan pazarlama ve elden taksitli satışlarda cayma süreleri konusunda anlaşmazlık yaşandığı kaydedildi. Kapıdan ve internet yoluyla uzaktan pazarlamada tüketicinin 14 gün elden taksitli satışlarda, 7 gün içinde cayma hakkını kullanabileceği ayrıca satıcının bu konuda tüketiciye bilgi vermek zorunda olduğu belirtildi.

SEKTÖRLERE GÖRE ŞİKAYET DAĞILIMI

Geçen yılki başvuruların büyük çoğunluğu perakende ticaret sektöründe görüldü. Toplam şikayetin yüzde 53'ünü bu sektör oluşturdu. Abonelik hizmetleri şikâyetlerin yüzde 18'ini, finansal hizmetler yüzde 15'ini ulaşım ve eğitim sektörleri yüzde 6'sını ve turizm sektörü ise yüzde 3'ünü oluşturdu. Ayrıca Pamukkale Tüketici Hakem Heyeti'nin bu yıldan itibaren Baklan, Bekilli, Bozkurt, Çal, Çardak, Çivril, Serinhisar ve Honaz'dan gelen başvuruları da kabul edecek.