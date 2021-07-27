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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite açılış tarihi belirlendi

Son 1.5 yıldır eğitimin büyük bölümünün uzaktan devam ettiği üniversiteler kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıt buldu. Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Güncellenme: 11:49, 27/07/2021
HaberlerEğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite açılış tarihi belirlendi

Üniversitelerde yüz yüze eğitim uzun süredir verilemiyor. Aşılama sürecinin 18 yaş üstüne kadar inmesinin ardından “üniversiteler ne zaman açılacak” sorusunun yanıtı daha çok merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada üniversiteler için de “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.”

13 EYLÜL’DEN ÖNCE AŞI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.