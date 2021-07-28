Veli-Der: Liseye başlayacaklar için asıl trajedi şimdi başlıyor

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından devam eden yerleştirme sürecinde tam 1 milyon 243 bin adayın evinde heyecan yaşanıyor. Aileler çocuklarının geleceği için tedirgin.

Merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilen öğrencilerin oranı sadece yüzde 14 ve okulların kontenjanı 174 bin 760… Bu okulların kontenjanının 70 bin 642'sini ise meslek liseleri ve imam hatip liseleri oluşturuyor.

Yerleştirme sürecinde ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) önemli uyarılarda bulundu. Veli-Der’den yapılan açıklamada, “Herkes LGS ve sonuçları üzerinden tartışıyor ama öğrencilerin büyük çoğunluğu için asıl problem yeni başlıyor. Kontenjanlar artırılmazsa çocuklar ya örgün eğitim dışına çıkacak ya da istemedikleri meslek lisesi ya da imam hatip okul türüne mecbur bırakılacak” denildi.



Veli-Der açıklaması şöyle:

LGS sonuçları açıklandı. Açıklanan sınav sonuçları çocuklarımızın yüzde 86'sı için hiçbir şey ifade etmiyor . Liseye başlayacak, yerleştirilecek çocuklarımızın büyük çoğunluğu için asıl trajedi şimdi başlıyor.

. Liseye başlayacak, yerleştirilecek çocuklarımızın büyük çoğunluğu için asıl trajedi şimdi başlıyor. Adrese dayalı yerleştirme ile ilgili sorunlu süreç başladı. Çocuklarımızın büyük çoğunluğu adrese dayalı yerleştirme ile liselere yerleşecek.

“ZORUNLU İMAM HATİPLEŞTİRME”

Ülkemiz genelinde öğrencilerin birincil tercihi akademik liseler olmasına rağmen yerel yerleştirmede de merkezi sınavla alan okullarda olduğu gibi okullaşma politikası zorunlu meslek liselileştirme ve zorunlu imam hatipleştirme üzerinden yaşama geçiriliyor.

üzerinden yaşama geçiriliyor. Bu okullaşma politikasında ısrar durumunda ise çocuklarımız ya örgün eğitim dışına çıkacak ya da istemedikleri okul türüne yerleşmek zorunda bırakılacak.

bırakılacak. Akademik liselerin; Fen liselerinin, Anadolu liselerinin kontenjanları artırılmalı , tercih edilmeyen okul türleri dönüştürülmelidir.

, tercih edilmeyen okul türleri dönüştürülmelidir. Her çocuk vazgeçilmezdir, tüm çocuklarımız eşit değerdedir ve nitelikli, kamusal eğitim hakkı her çocuk için en temel haktır.

SORUN MASASI OLUŞTURULDU

Veli Der olarak bir sorun masası oluşturduk. Tercih öncesinde, tercih yaparken ve sonrasında yaşadığınız her sorunda size bir telefon, bir mesajla ulaşacak kadar yakınız. Siz değerli veliler ve çocuklarımız asla yalnız değilsiniz. Yaşadığınız her sorunda sizi Veli Der ile iletişime geçmeye çağırıyoruz.

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