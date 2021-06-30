7’nci varlık barışı 6 ay uzadı

Döviz ihtiyacının bir kısmını karşılayacağı umuduyla geçen yıl sonunda çıkarılan 7'nci Varlık Barışının süresi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 6 ay uzatıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan Karar uyarınca, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan bu yılın sonuna kadar ülkeye getirilebilecek.

17 Kasım 2020 tarihinde çıkarılan 7'nci Varlık Barışı kanununun süresi 30 Haziran 2021 günü itibariyle sona ermişti. Mevcut yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasanın uygulama süresini 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.

Buna göre bir yıllık uzatma yetkisinin ilk 6 ayını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın sonunda gerekli görürse 6 aylık ikinci bir uzatmaya daha gidebilecek.

DENETİM YOK

Varlık barışı diye ifade edilen yasa, çeşitli nedenlerle yurt dışına götürülen ya da yurt içinde kayıt dışına çıkarılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi dahi ödenmeden kayda girmesini sağlayan bir çeşit af düzenlemesi olarak biliniyor.

Devletten ve denetimden gizlenerek ülke dışına çıkarılan, yurt içinde yastık altında, kilitli kasalarda saklanan kıymetler yasa kapsamında beyan edildiğinde legal ve kayıtlı varlık haline dönüşüyor ve bu varlıkların kaynağı sorulmadığı gibi vergisel denetim de yapılamıyor.

Devlete bildirilen bu varlıklar için sadece kara para ve benzeri mali suçlar nedeniyle denetim yapılabiliyor. Ancak, bugüne kadar varlık barışından yararlanmak isterken mali denetime yakalandığı ilan edilen kişi ya da şirketlere ilişkin bir bilgi kamuoyuna açıklanmadı.

2008'DEN BERİ OTOMATİK AF

AKP iktidarları dünya ülkelerini de derinden etkileyen 2008 krizinden 2020 yılı sonuna kadar geçen 12 yılda birbiri ardına tam 7 ayrı Varlık Barışı kanunu çıkardı.

Her biri bir diğerinin adeta kopyası olan kanunlar beyan sürelerinin bitimine kısa süre kala genelde 6'şar aylık dönemlerle uzatılarak kesintisiz affa dönüştürüldü.

RÜŞVET PARASI ENDİŞESİ

Varlık barışı yurt dışından gelen ya da yurt içinde bir yerlere saklanıp da bankalara beyan edilerek kayda girmesi sağlanan varlıkları bir anlamda legal hale getirdiği için bu paralar arasında rüşvet yoluyla elde edilmiş varlıkların da olabileceğinden endişe ediliyor.

Türkiye'de sisteme girerek yasal hale getirilen bu kaynakların daha sonra yurt dışına çıkarılmasında hiçbir engel de bulunmuyor.

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