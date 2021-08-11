ABD Senatosu, Biden’ın 3,5 trilyonluk harcama planını az farkla kabul etti

ABD Senatosu dün onayladığı 1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı harcama tasarısının ardından bugün de ABD Başkanı Joe Biden'in 3,5 trilyon dolarlık harcama planı 49'a karşı 50 oyla kabul etti.

SOZCU.COM.TR

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ABD Başkanı Biden’ın Joe Biden’ın 3,5 trilyon dolarlık bir devlet harcaması öngören tasarısı federal hükümetin sosyal ve çevresel alanlarda daha fazla harcama yapmasına imkan tanıyor.

Aylar süren görüşmelerden sonra 1 trilyon dolarlık altyapı harcama tasarısı Senato’da dün 30’a karşı 69 oyla geçirilmişti.

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Senato’daki Demokratlar bu tasarının ardından tüm çocuklar için okul öncesi eğitim, ucuz konut ve iklim dostu teknolojilerle ilgili maddelerin yer aldığı 3.5 trilyon dolarlık harcama içeren bütçe önergesini ele aldılar.

3.5 trilyon dolarlık harcama planı senatoda 49’a karşı 50 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki tasarının meclis tarafından aynı anda ele alacağını söylemişti.

Tasarının Eylül ayında Temsilciler Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

TASARI NE İÇERİYOR?

Tasarının içinde okul öncesi çağındaki çocuklar için anaokulu öncesi eğitimin karşılanması, ücretli aile izni, devlet üniversiteleri için 2 yıllık harç muafiyeti ve sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi gibi sosyal harcamalar yer aldı.

Ayrıca bu sosyal harcamaların finansmanı için Donald Trump döneminde şirketlere ve zenginlere uygulanan vergi indirimlerinin kaldırılması planlanıyor.

Taslak içerisinde iklim değişikliğiyle mücadele için önlemler de yer alıyor. İthalattan sera gazı salınımına göre kirletme ücreti alınması, Biden'ın 2030'a kadar yüzde 80 temiz enerjiye ulaşma hedefi kapsamında elektrik üreticilerine teşvikler verilmesi gibi düzenlemeler de paketin içerisinde yer alan önlemler arasında.

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