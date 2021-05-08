AKP’li vekil Zafer Havalimanı’nda devletin kâr ettiğini iddia etti

Tıpkı otoyollardaki araç geçiş garantisi gibi Kütahya Zafer Havalimanı’nda da yolcu garantisi verildi. Ancak garanti edilen yolcu sayısı ile havalimanını kullanan yolcu sayısı arasındaki fark yüzde 97’leri buluyor. Dolayısıyla devletin kasasından her yıl milyonlarca euro gidiyor.

Bu duruma rağmen, AKP'li Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, devletin kar ettiğini öne sürdü.

ÖDENEN GARANTİLER YATIRIM TUTARINI AŞMAK ÜZERE

AKP döneminde İbrahim Çeçen'e ait İC İçtaş'a ihale edilen Kütahya'daki Zafer Havalimanı, yaklaşık 50 milyon euro yatırımla 2012 yılında açıldı.

Şirkete verilen yolcu geçiş garantisinde yüzde 98'lik sapma olurken buna karşın şu ana kadar şirkete 45,8 milyon euro ödeme yapıldı.

Havalimanını 22 yıl daha işletecek şirket, yatırım maliyetini önümüzdeki yıl çıkarmış olacak.

FARK YÜZDE 97

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile konuyu gündeme taşımıştı.

“Kara delik gibi para yutan havalimanı ihalesi AKP Hükümeti için hezimet, şirket için zafer oldu” ifadelerini kullanan Sertel, “Havalimanını işleten şirkete 2012-2020 yılları arasında 8 milyon 915 bin 411 yolcu garantisi verilmişti. Fakat, geride kalan sekiz yılda havalimanını sadece 318 bin 935 yolcu kullandı. Tıpkı otoyollarında araç geçiş garantisi gibi Zafer Havalimanı’nda da yolcu garantisi verildi. Ancak garanti edilen yolcu sayısı ile binen yolcu sayısı arasındaki fark yüzde 97’leri buluyor. Dolayısıyla devletin kasasından her yıl milyonlarca euro gidiyor. Pandemi nedeniyle uçuşların durma noktasına geldiği 2020 yılında şirkete ödemeler aksatılmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından İC İçtaş’a 6 milyon 738 bin Euro ödeme yapıldı. Hükümet için hezimet, yapan şirket için zafer niteliğindeki bu havalimanına verilen yolcu garantisi nedeniyle bugüne kadar 45 milyon 891 bin 152 euro ödendi. Yüzde 98’lik sapma oranı göz önüne alındığında, devlet kasasından İG İçtaş firmasına 2044 yılına kadar yapılacak ödeme 208 milyon 131 bin 332 euroyu bulacak” şeklinde konuşmuştu.

DEVLETİN KÂR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, dün akşam Afyonkarahisar'da Kocatepe TV'de programa katıldı.

Zafer Havalimanı’nın zamanın şartlarında mecbur kalınarak ortak olarak yapılan bir havalimanı olduğunu ifade ederek, “Bu konuyu muhalefet milletvekilleri ısıtıp ısıtıp meclise getiriyor. Zafer Havaalanı'na yılda şu kadar garanti ödemesi yapıyorsunuz deniliyor. Öncelikle şu bilinmeli; Burası 18 ayda faaliyete alınan bir yer. Devletin hantal yapısına bakarsak bu tip bir yatırım eskiden 3-4 yılda anca yapılırdı. Burası 32 ayda planlanmış ama 18 ayda faaliyete alınmış bir yer. 2044 yılına kadar burası ilgili firmaya verilmiş. Burada emsal bir havaalanına bakmak gerekiyor. Burada bu havaalanını devlet işletseydi ne kadar masraf edilecekti, buna bakmak gerekiyor. Emsal havaalanı olarak Adıyaman Havaalanı'na bakabiliriz. Adıyaman Havaalanı 4 Milyon 900 bin Euro yıllık masrafı var. İşletme masrafı, giderler masrafı, çalışanların masrafları var. Şimdi bu masrafı Zafer Havaalanı'nda firma karşılıyor, biz ona garanti ödemesini yapıyoruz. Bu şartlar altında 2044 yılına kadar devletin kasasından 4 milyon 900 bin Euro'yu sayarsak o yıla kadar devletin ödediği garanti ödemeyi de sayarsak açık ve net olarak devlet buradan 50 küsur milyon Euro kâr ediyor. Hem hizmeti erken açtı. Hem de burada kâr ediyor. Bunu burada söylememiz gerekiyor. Muhalefet bunu yanlış anlatıyor. Hesaplar ortada açık. Burası hizmete açık durumda. Burayı devlet işletseydi ne kadar masrafı olacaktı bunu görmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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