Altın fiyatlarında sert yükseliş

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1743 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatlarında haftanın ilk işlem günlerinde bir miktar gevşeme hareketleri yaşanmıştı. Fakat hafta ortasında ABD kanadından gelen enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve dolar endeksinde değer kayıplarının artması ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin düşmesiyle ve neticesinde risk algısının artmasıyla sert yükselişine devam eden altın, 1.785 seviyesini kadar yükseldikten sonra 1.775 dolar bandında dengelendi.

GRAM ALTIN 460 TL’NİN SEVİYESİNDE

Gram altın fiyatları da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 460 TL’nin üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki risk iştahının artması ve kurların tepki alımlarını gerçekleştirmesiyle yükselen gram altın, 461,08 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı.

Analistler, bu seviye altında 4 saatlik bazda kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algının sınırlı kalabileceğini ve bu durumda ilk destek seviyesini 450,19 olacağını belirtirken, aksi halde, 461,08 seviyesinin üzerinde kalması durumunda ise 474,69 ve 485 direnç seviyeleri gündeme