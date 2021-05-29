Araç muayenesi de af kapsamına alındı

AKP'li milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu yeni af yasa teklifine, aracının muayenesini yaptırmadığı için cezaya yakalanan araç sahipleri de eklendi. Böylece aracına zamanında muayene yaptırmayanlar aylık yüzde 5, yıllık yüzde 60 faizden kurtulacak. Esnaf, diş hekimi, hekim, avukat ve mühendislerin mensubu bulundukları odalara ödemedikleri aidatlar da af kapsamına alındı. Eğitim amacıyla yurt dışına burslu gönderilen öğrencilerin birikmiş borçları da son anda dahil edildi.

ÖNERGEYLE EKLENDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eklenen önergeye göre, araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde süresinde yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde aylık yüzde 5 gecikme faizini ödemekten kurtulacaklar. Kanun yayımlanıncaya kadar olan sürede biriken borçlar yüzde 5 yerine üretici fiyatı endeksi (ÜFE) oranı kadar artırılacak. Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen süreye ise yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Buna göre yıl sonuna kadar aracını muayene yaptırmayıp yıl sonunda yaptıranlar, örneğin 375 liralık bir muayene parasına ilave olarak 112 lira yerine 33 lira faiz ödeyecekler.

1.4 MİLYAR TAHSİLAT

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, yılda yaklaşık 10 milyon aracın muayene yaptırdığını, geçen yıl Hazine payı olarak 1.4 milyar liralık tahsilat yapıldığını söyledi. Dilbay, muayenesini zamanında yaptırmayanlardan geçen yıl 322 milyon lira para cezası tahsil ettiklerini, bu yıl ilk 4 aydaki tahsilatın 152 milyona ulaştığını bildirdi.

ODALARA BİRİKMİŞ AİDAT BORCUNUN FAİZİ SİLİNECEK

Verilen önergeyle esnaf, mühendis, hekim ve avukat gibi meslek sahiplerinin üye oldukları odalara olan birikmiş aidat borçları da af kapsamına alındı. Buna göre, 30 Nisan tarihi itibarıyla esnaf ve sanatkarların odalara ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'na, avukatların Türkiye Barolar Birliği'ne, hekimlerin Türk Tabipler Birliği'ne, diş hekimlerinin Türk Diş Hekimleri Birliği'ne, mimar ve mühendislerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne olan aidat borçlarını ödemeleri halinde birikmiş faizleri silinecek.