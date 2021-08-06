Bakan Ersoy: 20 milyar dolar hedefimizde değişiklik yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve 2021 yılı için belirlenen 20 milyar dolar gelir hedefini koruduklarını söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve yıl için konulan 20 milyar dolar gelir hedefini koruduklarını söyledi.

Yangınların sürdüğü Marmaris’te gazetecilere açıklama yapan Ersoy, “Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok” dedi.

Pandemi etkisi, Marmaris ve Antalya gibi önemli turizm destinasyonlarındaki yangınlar ve İngiltere’nin Türkiye’yi seyahatlerde karantina uygulamasının zorunlu olduğu kırmızı listede tutma kararının ardından sektör temsilcileri turizmdeki hedeflerin yakalanmasının zora girdiğine işaret etmişti.

REZERVASYON İPTALLERİ

Oteller için sıkıntılı bir sürecin başladığını belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Yangınla birlikte ileriye dönük rezervasyonlarımız tamamen iptal oldu diyebilirim. Yeni gelen rezervasyon da hiç yok. Erken çıkışlarla beraber otellerimiz büyük oranda boşaldı. İngiltere pazarı açılır diye beklentimiz vardı. O da olmayınca sıkıntılı bir süreç başladı” demiş ve eklemişti:

“İngiltere Güney Ege otellerini domine eden en büyük pazarımızdı. Bu karardan sonra bu seneyi kaybetmiş olarak görüyoruz. Eylül'de listede bir daha güncelleme olacak ama Eylül'e kadar otelcinin ayakta kalacağını zannetmiyorum.” (REUTERS)

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