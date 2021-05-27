Borç 19 yılda yediye katlandı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyetin ilk 80 yılında biriktirilen 243.1 milyar liralık hazine borcunun 19 yıllık AKP döneminde 7 kat gibi rekor bir artışla 1 trilyon 706 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Tutdere, “AKP döneminde iç borçlar 970 milyar lira, dış borçlar ise 736 milyar lira artmıştır. AKP 19 yılda Hazine'nin borçlarını 7 kat artırmıştır, Hazinenin borcu 1 trilyon 706 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Türkiye, Osmanlı'dan kalan borçların da ödendiği Cumhuriyetin ilk 80 yılında 243.1 milyar liralık borç birikmiştir. AKP 19 yıllık iktidarı döneminde ise 80 yılın borcunu 7'ye katlamış, Hazine'nin borcunu 1 trilyon 706 milyar liraya çıkarmıştır.” dedi.

VATANDAŞLARA MALİYETİ HER GÜN ARTIYOR

İktidar Türk lirasının değerini düşürdükçe borç stokunun daha da arttığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Hazinenin borlarının 1 trilyon 113 milyar liralık kısmını yani yüzde 57.1'ini yurt dışına ve yurt içine döviz ile altın cinsinden ödenmesi gereken borçlar oluşturmaktadır. İktidar, Türk lirasının değerini düşürdükçe borç stokumuz artmakta hem artan faizler hem de yaşanan kur farkı yüzünden borç stokunun yurttaşlarımıza olan maliyeti de her geçen gün daha da artmaktadır. Uzun vadeli borçlar vatandaşlarımızın cebinde adeta kara bir delik açmış durumda.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATTILAR

Milletvekili Tutdere, AKP Hükümeti borçlarla sözde mega projeler ürettiğini ve bu projelerin maliyetlerinin de uzun vadeli borçlarla Hazine'nin sırtında büyük bir yük haline geldiğine dikkat çekerek, “AKP uzun vadeli borçlarla Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmıştır.” ifadelerini kullandı.

AKP Hükümeti'nin Hazine garantisi vererek yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiği projelerin vatandaşların cebi için büyük bir yük olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “Hazine ve kredi garantisiyle AKP Hükümeti 5'li çeteye yaptırdığı köprü ve otoyolların kullanımı düşük seviyedeyken, pandemi dolayısıyla daha da düşmüştür. Tahkime gidildiğinde bu özel işletmelere yapılan ödemelerin ertelenmesi söz konusu olabilirdi. Fakat tahkime gitme yolu seçilmedi ve bu ekonomik kriz halinde yurttaşlarımıza yardım yapılmak yerine 5'li çetenin cepleri doldurulmaya devam edildi.” dedi.