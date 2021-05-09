Danıştay’a rağmen ihalede skandal

Danıştay'ın pazarlık usulüyle yapıldığı gerekçesiyle iptal ettiği Bursa'daki metro hattına ilişkin ihale aynı usulle yeniden ihale edildi. İlk ihaleyi 1.6 milyar lira tutarla kazanan Taşyapı ve Söğüt İnşaat firması bu kez 1.9 milyar lira teklif ederek ihaleyi aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Tam kapanma döneminde tam usulsüzlük var. Danıştay'ın iptal gerekçesi olan pazarlık usulüyle ihale tekrar yapıldı. İhale aynı firmaya bu kez daha yüksek bedelle verildi. Nereden bakarsanız bakın hukuksuzluk ve kamu zararı oluştu” diye tepki gösterdi.

Akın şunları söyledi:

“Bursa'da Emek – Şehir Hastanesi arasına yapılacak raylı sistem hattıyla ilgili ihale Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edildi ve ihalenin istisna olması gereken ve 21-B olarak tanımlanan pazarlık usulüyle belli firmaların davet edilerek yapılmasının rekabete aykırı olduğu vurgulandı. Ancak Danıştay'ın iptal gerekçesi olan pazarlık yöntemiyle yeniden ihale yapıldı.”

BEDELİ DAHA DA ARTTI

“İlk tur 5 Mayıs'ta, ikinci tur ise 7 Mayıs'ta gerçekleşti. Daha önce 1.6 milyar lira olan bedel 1.9 milyar liraya çıktı. Hem usulsüzlük var hem de 300 milyon lira daha fazla bedel ödeniyor.”

İHALE SÜRECİ JET HIZIYLA TAMAMLANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı açıklamada, Danıştay'ın iptal ettiği Bursa'daki metro hattıyla ilgili yeni ihale sürecinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından jet hızıyla yapıldığını kaydetti.