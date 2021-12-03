Doğalgaz zammı belli oldu

Elektrik üretim santralleri ve sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 20 oranında zam yapıldı. Konutta kullanılan doğalgazın fiyatı değişmedi.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmadı ancak büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 20 zam geldi.

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 20 oranında arttı.

‘PİYASALARDA OLAĞANÜSTÜ DALGALANMA’ MESAJI

BOTAŞ’ın fiyat tarifesiyle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* 01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır.

* Ülkemizdeki konutlarda Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre Avrupa’nın en düşük fiyatlı doğal gazı kullanılmaktadır.

* Bununla birlikte 2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir.

* Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

* 01 Aralık 2021 tarihi itibari ile gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

* Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır.

* Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 20 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine de yüzde 20 oranında artış yapılmıştır.

KASIM AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan kasım ayına ilişkin tarife tablosuna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlenmişti.

Kasım ayı sanayi aboneleri için geçerli olan tarife, ekim ayındaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 48,40 artışla 3 bin 482 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,82 artışla 4000 lira olmuştu.

EKİM AYINDA YÜZDE 15 ZAM GELMİŞTİ

Doğalgaza ekim ayında da yüzde 15 zam gelmişti. Zam, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılırken mesken tarifesi sabit kalmıştı.

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