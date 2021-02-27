Doğalgazda zam beklentisi

Ocak ve şubat aylarında doğalgaza yüzde 1’erlik zam yapan BOTAŞ, mart tarifelerini yarın açıklayacak. Sektör kaynakları, mart ve nisan aylarında da doğalgaza zam gelebileceğini belirtiyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan sektör kaynakları, BOTAŞ’ın boru hattı doğalgaz ithalat maliyetlerinin nisandan itibaren dolar cinsinden yüzde 20 civarında artacağını belirterek, ocak ve şubatın ardından martta da zam gelebileceğini, bu zam oranın yüzde 2-3 civarında olabileceğini belirtti.

BOTAŞ’ın nisanda başlayacak maliyet artışını yaymayı tercih ettiğini kaydeden sektör kaynakları, büyük zam oranları kamuoyunda sansasyon yarattığı için BOTAŞ’ın zammı aylara yaymayı tercih ettiğini dile getirdiler.

ENERJİ FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Pandemi yılı olan 2020’de fiyatları dibe vurduğu için BOTAŞ’ın LNG alımını artırarak maliyet azalttığını belirten uzmanlar, bu yıl LNG fiyatlarında da ciddi artış olduğuna işaret ediyor. Döviz kurlarındaki artış da önümüzdeki dönemde enerji zamlarında belirleyici olacak.

Geçen sene nisanda 20 doların altına kadar gerileyen brent tipi petrolün varil fiyatı bu hafta 66 doları gördü. Türkiye’nin boru gazıyla ithalat ettiği doğalgaz fiyatları da büyük oranda petrol fiyatlarındaki değişime göre 6 ay gecikmeli olarak belirleniyor.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan şubat ayı tarifesine göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira seviyesinde bulunuyor.

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