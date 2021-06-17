Doktoru vergi ve enflasyon vurdu

Genel Sağlık-İş Sendikası, iktidarın her fırsatta “Haklarını ödeyemeyiz” dediği sağlık çalışanlarının maaş kayıplarını gözler önüne seren çarpıcı bir rapor hazırladı. Rapor, pandemi şartlarında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personelinin yıl başından bu yana bir taraftan enflasyon bir taraftan da vergi dilimi nedeniyle büyük maaş kaybına uğradığını ortaya koydu.

Sağlık personelinin doğrudan maaş bordroları üzerinden yapılan çalışmaya göre, uzman hekim ocak ayında 5 bin 448 TL net maaş alırken, haziran ayında eline sadece 5 bin 7 lira geçti. Uzman hekim, haziran ayında yüzde 15 yerine yüzde 20'lik vergi dilimine yakalandığı için net maaşındaki erime 441 lirayı buldu. Aynı şekilde ocakta 4 bin 488 lira olan hekim maaşı da 239 lira eriyerek 4 bin 249 liraya, 4 bin 11 lira olan hemşire maaşı ise 240 TL düşerek 3 bin 771 TL'ye geriledi.

ENFLASYON DA ETKİLİ

Çalışmaya göre, vergi diliminin yükselmesi diş hekiminin maaşını 4 bin 684 liradan 4 bin 427 liraya, uzman ebe maaşını 4 bin 438 liradan 3 bin 905 liraya, sağlık teknisyenin 4 bin 140 lira olan maaşını da 3 bin 889 liraya düşürdü. Üstelik bütün memur ve memur emeklileri gibi sağlık personeline de bu yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 3'lük zam yüzde 6.39'a ulaşan 5 aylık enflasyonun altında kaldığı için bu maaşlar reel olarak yüzde 3.39 oranında ayrıca erimiş oldu.

ZAM BUHAR OLDU

Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlık çalışanlarının döner sermaye gibi ek ödemelerinin de gelir vergisi matrahına dahil edilmesi nedeniyle bir üst vergi dilimine daha erken girdiklerini söyledi. Maaşların yerine vergi oranlarının yükseltildiği bir ücretlendirme sistemiyle karşı karşıya olduklarını belirten Bacaksız, “Pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları ekonomik olarak zor günler yaşamaktadır. Kamu çalışanlarının temmuzda alacakları yüzde 3'lük zam, daha cebine girmeden haziran ayında vergi dilimiyle buhar olmuştur” diye konuştu.

HEKİMLER DE GEÇİM SIKINTISINA DÜŞTÜ

Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, maaşlardaki erimeyi gerçek bordrolar üzerinden hesapladıklarını Covid-19 pandemisi ile mücadelede kahraman ilan edilen sağlık çalışanlarının sanıldığı gibi yüksek ücretler almadıklarını söyledi. Bacaksız, “Döner sermaye performans aldatmacasıyla düşük maaşa mahkum edilen sağlıkçılar geçim sıkıntısı içinde ailesinin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır. Maaşlar insan onuruna yaraşır seviyelere çıkarılmalı, vergide artan oranlı tarifeden vazgeçilmeli” dedi.