Evden çalışma masrafları aylık 619 lira artırdı

Yapılan araştırmaya göre salgınla birlikte hızla artan uzaktan çalışma modelinin, ev harcamalarını ciddi şekilde yükselttiğini gösteriyor.

Şirketlerin yüzde 60'ı uzaktan çalışma süreci boyunca çalışanlarına destek verdiğini belirtirken, çalışanlar bu süreçte ev masraflarının 619 TL arttığını belirtiyor. Türkiye'de faaliyet gösteren alışveriş platformu yeni normalleşme sürecinin iş dünyasına yansımaları ile ilgili araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre; yeni süreçle beraber her 4 iş yerinden 3'ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor. Her 5 kişiden 3'ü işlerini iş yerlerinden yürütmeye devam ederken, her 5 kişiden 2'si ise Covid-19'un 2 yıl daha devam edeceğini öngörüyor.

Avansas'ın yaptığı ‘Covid-19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni' araştırmasına 81 ilden toplam 2 bin 500'ü aşkın kişi katıldı. Araştırma, uzaktan çalışma sistemine geçişten bugüne kadar geçen süreçte; Covid-19 pandemisi ve sonrasında hem çalışanların hem de işverenlerin iş yerlerinde alınması planlanan önlemlerle ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

HİBRİT MODEL UYGULANDI

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; 250'den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66'sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250'den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54'ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50'sinin henüz karar vermediği belirtildi.

Şirketlerin %40'ı destek vermiyor

Yapılan araştırma çarpıcı bir veriyi de gözler önüne serdi. Pek çok şirket uzaktan çalışma modelinde çalışanlarına destek vermedi. Şirketlerin sadece yüzde 60'ı uzaktan çalışma süresi boyunca çalışanlarına destek verdi. Şirketler, hijyen kiti, yemek masrafları, fatura desteği (elektrik, internet), kırtasiye ürünleri gibi destekler sağladı.