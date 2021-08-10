Fed yetkililerinden varlık alımı ve faiz açıklamaları

ABD'de ekonomik toparlanma ve enflasyon artarken, bazı merkez bankası (Fed) yetkilileri varlık alımlarını azaltma ve faiz artışı takvimini öne çekme görüşünü dile getiriyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden ikisi dün ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü ve istihdam piyasasında toparlanma hâlâ sürse de enflasyonun faiz oranlarını artırmak için gerekli iki kriterden birini karşılayacak kadar yükseldiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tahvil alım miktarının azaltılması için dördüncü çeyreği beklediğini ancak istihdam piyasası bu hızda toparlanmayı sürdürürse alımların daha bile erken azaltılmasını değerlendireceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ve Bostic, birbirlerinden ayrı yaptıkları değerlendirmelerde enflasyonun Fed’in hedeflediği yüzde 2 düzeyine zaten ulaştığını belirtti.

Fed’in faiz artırımına gitmeyi değerlendirmek için belirlediği iki kriterden biri enflasyonun yüzde 2’ye ulaşmasıydı.

Bu açıklamalar Fed yetkililerinin varlık alım hızını nasıl ve ne zaman azaltmaya başlamayı görüştüğüne ve aynı zamanda Fed’in enflasyon hedefini detaylıca değerlendirdiklerine işaret ediyor. (REUTERS)

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